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10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали новую угрозу для фигуры

Наблюдать, как кто-то готовит, чревато перееданием.

Источник: Reuters

Исследователи из Университета Суррея в Великобритании выяснили, что просмотр кулинарных шоу может привести к перееданию и увеличению риска ожирения.

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Ученые наблюдали за пищевым поведением 80 женщин, которые добровольно участвовали в исследовании. Участники в рамках эксперимента готовили и затем ели врапы — рулеты из лаваша с мясной и салатной начинкой. Первая группа предварительно смотрела видео о приготовлении врапов, а вторая готовила без видеоролика. Контрольной группе готовить не нужно было вовсе, им предложили съесть уже готовое блюдо.

Те, кто смотрел шоу, съели на 14% больше врапов, чем контрольная группа, которой предложили готовую еду. Участники, которые готовили сами, но не смотрели видео, съели на 11% больше, чем контрольная группа.

Последующий опрос участников показал, что наблюдение за приготовлением или сам процесс приготовления усиливают чувство голода.

«Запахи, звуки и вкусы во время приготовления пищи говорят нашему телу, что еда на подходе. Это вызывает предвосхищающую реакцию как в сознании, так и во всем теле», — отметила Джейн Огден, ведущий автор исследования, результаты которого опубликованы в журнале Appetite.

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