10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали новую угрозу для фигуры
Наблюдать, как
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Исследователи из Университета Суррея в Великобритании выяснили, что просмотр кулинарных шоу может привести к перееданию и увеличению риска ожирения.
Ученые наблюдали за пищевым поведением 80 женщин, которые добровольно участвовали в исследовании. Участники в рамках эксперимента готовили и затем ели врапы — рулеты из лаваша с мясной и салатной начинкой. Первая группа предварительно смотрела видео о приготовлении врапов, а вторая готовила без видеоролика. Контрольной группе готовить не нужно было вовсе, им предложили съесть уже готовое блюдо.
Те, кто смотрел шоу, съели на 14% больше врапов, чем контрольная группа, которой предложили готовую еду. Участники, которые готовили сами, но не смотрели видео, съели на 11% больше, чем контрольная группа.
Последующий опрос участников показал, что наблюдение за приготовлением или сам процесс приготовления усиливают чувство голода.
«Запахи, звуки и вкусы во время приготовления пищи говорят нашему телу, что еда на подходе. Это вызывает предвосхищающую реакцию как в сознании, так и во всем теле», — отметила Джейн Огден, ведущий автор исследования, результаты которого опубликованы в журнале Appetite.
Анна Лысенко