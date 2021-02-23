15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сергей Зверев удивил соцсети армейским фото
Поток комплиментов не утихает.
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Шоумен Сергей Зверев поздравил россиян с Днем защитника Отечества и поделился своей фотографией из армейского альбома.
«Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны! Поздравляю с праздником 23 Февраля! Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии», — написал стилист.
Фотографию юного Зверева подписчики восприняли с восторгом. «Какая классная фотка», — пишут пользователи соцсетей. «Вау, какой красавчик», «Красавец! Просто звезда».
В 1980-х годах Зверев проходил службу в рядах Вооружённых сил СССР в Польше (ПВО), где был заместителем командира взвода, секретарём комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта.
Анна Лысенко