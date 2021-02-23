Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 февраляДень защитника Отечества, открытие плутония, обрушение Басманного рынка и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
21Скончался Василий Лановой
16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак в Индонезии поймал странную акулу

Он верит, что рыба принесет ему удачу.

48-летний житель Индонезии по имени Абдулла Нурен сделал очень странную находку, когда рыбачил недалеко от острова Роте.

Он поймал в сеть траулера взрослую акулу и когда разделывал ее для продажи, обнаружил трех детенышей, сообщает Daily Mail. У одного из них была искривленная морда, словно у персонажа мультфильма. Два других детеныша были совершенно обычными.

Нурен забрал необычный улов домой. «Мой дом переполнили люди, которые хотели увидеть акулу», — рассказал он журналистам.

По словам рыбака, ему поступило несколько предложений от людей, желающих выкупить акулу, но он решил оставить ее себе. Мужчина верит, что она принесет ему удачу.

Анна Лысенко

Скидки на максимум: на AliExpress скидки до -70%
Во время загрузки произошла ошибка.
Украина подала в ЕСПЧ иск против России
Вильфанд спрогнозировал «кровавые» дожди для Европы
Нино Бурджанадзе обвинила власти Грузии в стремлении к диктатуре
Обвинивший Панарина в избиении девушки тренер пояснил позицию
Новостройки замерли в ожидании: цены стагнируют
Сергей Зверев удивил соцсети армейским фото
Здоровье
Как не попасть на развод: 6 правил выбора стоматологии На что обратить внимание, чтобы после лечения не стало мучительно больно.
Hi-Tech
С Марса получены невероятные кадры (видео) Это снимало сразу четыре камеры
Горячие темы на Авто
Вера... 361
Техосмотру нашли выход из ситуации Требования к операторам ТО будут упрощены 165
Малыш и папа... 158
день недели - суббота 168
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Как выживал космонавт Крикалев, забытый в космосе из-за распада СССР
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Популярные темы на «Детях»
Болезненый первый год в садике. 920
Давайте ещё фототеку. Про нас, про мамочек) 772
Со вторником! Картинки. 660
Где на Руси жить хорошо? 636
Леди
Как носить джинсы стильно (30 образов) Вдохновляемся и создаем простые, но модные образы.
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь