Рыбак в Индонезии поймал странную акулу

48-летний житель Индонезии по имени Абдулла Нурен сделал очень странную находку, когда рыбачил недалеко от острова Роте.
Он поймал в сеть траулера взрослую акулу и когда разделывал ее для продажи, обнаружил трех детенышей, сообщает Daily Mail. У одного из них была искривленная морда, словно у персонажа мультфильма. Два других детеныша были совершенно обычными.
Нурен забрал необычный улов домой. «Мой дом переполнили люди, которые хотели увидеть акулу», — рассказал он журналистам.
По словам рыбака, ему поступило несколько предложений от людей, желающих выкупить акулу, но он решил оставить ее себе. Мужчина верит, что она принесет ему удачу.