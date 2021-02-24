Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийская семья нашла в своем бассейне ядовитую змею (видео)

Для ее поимки пришлось звать профессионалов.

Ловцы змей из организации Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 из Австралии опубликовали на Facebook видео со своего последнего вызова. Специалисты приехали в Палмвудс, штат Квинсленд, по запросу одной местной семьи.

Оказалось, что в бассейн на заднем дворе дома упала ядовитая восточная коричневая змея, которая по токсичности яда занимает второе место среди всех сухопутных змей.

Ловцы предположили, что змея случайно упала в воду, а самостоятельно выбраться не смогла из-за высоких стен бассейна. Специалисты благополучно поймали ее, когда она попыталась убежать в вентиляционное отверстие. Позже змею отпустили обратно на природу, подальше от жилого района, пишет UPI.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин заявил о готовящихся провокациях, связанных с COVID-19
На Урале предложили создать Русскую республику
Службы безопасности: атака на Капитолий была скоординирована
Ученые нашли связь между коронавирусом и слабоумием
Путин дал актеру Милошу Биковичу российское гражданство
В Сети нашли кошку с непропорционально большими глазами (видео)
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
5 примет, что у вас в роду были дворяне
9 детективов, от которых за уши не оттащишь
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Новости партнеров
Метеорологи рассказали о глобальном похолодании в России
Занесло на снегу? Видео момента смертельной аварии в Н. Новгороде
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
В США 139-летний дом перевезли на гигантском прицепе (видео) Эта затея обошлась владельцу дома в 400 тысяч долларов
Кино
Самая яркая «чика»: почему все без ума от Варвары Шмыковой В день ее рождения рассказываем о самой неординарной молодой российской актрисе, звезде нашумевшего сериала, не сходящей с глянцевых обложек и в то же время покорившей всех своей неподдельностью
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Фотоуроки: обсуждение фотографий 155
Опять про интернет и подростков. 155
Хочу поменять сферу деятельности 113
Не могу выбрать кухню! 108
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Как выживал космонавт Крикалев, забытый в космосе из-за распада СССР
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Сперва кажется, что на снимке красивая девушка. Но ниже все не совсем так
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь