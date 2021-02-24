18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийская семья нашла в своем бассейне ядовитую змею (видео)
Для ее поимки пришлось звать профессионалов.
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Ловцы змей из организации Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 из Австралии опубликовали на Facebook видео со своего последнего вызова. Специалисты приехали в Палмвудс, штат Квинсленд, по запросу одной местной семьи.
Оказалось, что в бассейн на заднем дворе дома упала ядовитая восточная коричневая змея, которая по токсичности яда занимает второе место среди всех сухопутных змей.
Ловцы предположили, что змея случайно упала в воду, а самостоятельно выбраться не смогла
Екатерина Гура