10:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кондитер из Британии создает реалистичные торты в виде людей и животных
Совершенно непонятно, как их можно есть
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Профессиональный кондитер из Уэльса Эмма Джейн прославилась на весь мир своими реалистичными тортами. Британка решила сосредоточить внимание и таланты не на начинке, а на визуальной составляющей своих десертов, и стала делать торты в виде людей и животных.
Сначала Джейн делает стандартные коржи с прослойками из крема, затем с помощью обрезки придает им нужную форму, потом покрывает мастикой и раскрашивает вручную пищевыми красками. С помощью такой технологии она может сделать реалистичный портрет человека или домашнего питомца с самыми мельчайшими деталями.
Джейн является прославленным специалистом своего дела: она участвует в международных кондитерских выставках и ведет курсы, где обучает этому мастерству всех желающих.
Екатерина Гура