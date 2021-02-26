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14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отреставрирована одна из лучших фресок Помпеев (фото)

Она изображает охоту диких животных на берегу Нила.

Одну из самых грандиозных фресок в Помпеях отреставрировали с помощью лазера, сообщает The Times.

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Изображение сцены охоты львов и леопардов на быков и овец на берегах Нила находится на стене дома магистрата Луция Цеуса Секундуса. Здание, известное также как Casa dei Ceii, было создано в 20−10 годы до нашей эры и погребено под слоями пирокластических потоков в 79 году во время извержения Везувия.

Дом с уникальными фресками обнаружили во время раскопок в 1913—1914 годах, с тех пор состояние рисунков на стенах постоянно ухудшалось.

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Фреска до реставрации

Опытные реставраторы тщательно очистили фреску лазером и нанесли новую краску. Стену также дополнительно защитили от дождя и влаги.

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«Эту фреску делает такой особенной то, что она завершена. Это редкость для такой большой фрески в Помпеях», — сказал директор археологического комплекса Массимо Осанна.

Дом Casa dei Ceii занимал около 288 кв. метров. Его центральной частью был необычный четырехколонный атриум и редкий для Помпеев бассейн для сбора дождевой воды в греческом стиле. Исследователи считают, что хозяин дома был поклонником египетского культа Исиды, о чем свидетельствуют фрески.

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Анна Лысенко

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