16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Малайзии лишилась сбережений из-за ржавчины
Не стоило хранить купюры с монетами в жестяной банке.
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Жительница Малайзии по имени Лили Нурли опубликовала на Facebook печальную историю своей подруги, которая долгое время откладывала деньги, но делала это настолько неправильно, что однажды просто лишилась всех своих сбережений.
По словам Нурли, приятельница откладывала купюры и монеты в жестяную банку, но когда ей понадобились средства, девушка обнаружила, что все деньги покрыты ржавчиной,
Нурли рассказала, что в банке была тысяча малазийских ринггитов (около 18 тысяч рублей), но
В комментариях к посту пользователи Facebook посочувствовали девушке, но отметили, что, возможно, она сможет вернуть часть денег.
Нурли поблагодарила комментаторов за дельный совет и пообещала поделиться новостями после похода в банк.
Напомним, что похожая история недавно произошла с жителем Индии. Только его сбережениями долгие годы лакомились термиты.
Екатерина Гура