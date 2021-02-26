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16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Малайзии лишилась сбережений из-за ржавчины

Не стоило хранить купюры с монетами в жестяной банке.

Жительница Малайзии по имени Лили Нурли опубликовала на Facebook печальную историю своей подруги, которая долгое время откладывала деньги, но делала это настолько неправильно, что однажды просто лишилась всех своих сбережений.

По словам Нурли, приятельница откладывала купюры и монеты в жестяную банку, но когда ей понадобились средства, девушка обнаружила, что все деньги покрыты ржавчиной, из-за чего они пришли в негодность, и теперь их остается только выбросить.

Нурли рассказала, что в банке была тысяча малазийских ринггитов (около 18 тысяч рублей), но из-за повреждений купюры просто начали рассыпаться в руках у своей владелицы, пишет World of Buzz.

В комментариях к посту пользователи Facebook посочувствовали девушке, но отметили, что, возможно, она сможет вернуть часть денег.

Если на купюрах сохранились серийные номера, то их должны спокойно обменять в местном банке.

Нурли поблагодарила комментаторов за дельный совет и пообещала поделиться новостями после похода в банк.

Напомним, что похожая история недавно произошла с жителем Индии. Только его сбережениями долгие годы лакомились термиты.

Екатерина Гура

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