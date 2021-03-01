В жилом районе британского города взорвали бомбу времен Второй мировой войны

Жители одного из районов города Эксетер, что в британском графстве Девоншир, последние выходные февраля провели в довольно напряженной обстановке. Накануне на строительной площадке возле Эксетерского университета была найдена бомба времен Второй мировой войны. По словам экспертов, они обнаружили 1000-килограммовую бомбу «Герман», которую во время войны использовали нацисты.
Поскольку бомба оказалась действующая, было решено обезвредить ее там же. Полиция Девона и Корнуолла эвакуировала студентов из общежития и жителей 2600 домов, расположенных неподалеку. Изначально был оцеплен участок в 100 метров, но затем его расширили до 400 метров.
Специалисты военно-морского флота по обезвреживанию бомб вместе с военнослужащими Королевского корпуса материально-технического обеспечения использовали около 400 тонн песка, чтобы попытаться смягчить взрыв. Кроме того, вокруг взрывного устройства была вырыта глубокая траншея. Но, несмотря на это, взрыв все равно получился намного масштабней, чем предполагали специалисты.
Сообщается, что обломки были подброшены в воздух на 240 метров и разлетелись на несколько сотен метров вокруг, в результате чего в некоторых домах разбились стекла и треснула кирпичная кладка. По словам полиции Девона, на месте взрыва осталась воронка величиной с двухэтажный автобус, а сам взрыв был виден на несколько десятков километров, сообщает DevonLive.
Из-за обезвреживания бомбы были перекрыты некоторые дороги, а жителей района попросили остаться у друзей и родственников еще на пару дней, пока специалисты и коммунальные службы собирают осколки и подсчитывают ущерб.