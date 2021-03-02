00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 2 марта
Арест Лермонтова, первый беспосадочный авиаперелет вокруг земного шара и другие события этого дня в истории.
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2 марта 1796 г. Наполеон Бонапарт был назначен главнокомандующим французской армией для проведения операций в Италии. В тот момент шла война Первой коалиции — военные сражения в Европе, проходившие в 1792—1797 годах с целью защиты от Франции, объявившей в 1792 году войну Австрии, и реставрации во Франции монархии. Наполеон застал армию в крайне жалком состоянии. Солдатам не выплачивалось жалованье, а припасы практически не подвозились.
2 марта 1837 г. 184 года назад Михаил Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта». Лермонтов написал «Смерть поэта» сразу же, как только узнал о трагической гибели Пушкина. Обличающее произведение Лермонтова петербуржцы восприняли горячо: листовки со стихотворением раздавали на улицах, а отдельные строки учили наизусть. Поэт стал фигурантом «Дела о непозволительных стихах, написанных корнетом
Первый в мире кругосветный беспосадочный перелет состоялся в 1949 году.
Стратегический бомбардировщик 43-й бомбардировочной группы ВВС армии США Boeing B-50 Superfortress с экипажем из 14 человек 26 февраля взлетел с авиабазы Касвелл (Форт-Уэрт, штат Техас). Самолет вернулся на этот же аэродром 2 марта, преодолев за 94 часа и 1 минуту расстояние в 37 742 км. Средняя скорость составила 401 км/ч. В полете запасы топлива бомбардировщика четыре раза пополнялись с помощью
Датой начала вооруженного конфликта в Приднестровье принято считать 2 марта 1992 года. Тогда возле города Дубоссары произошли первые столкновения между молдавской полицией и приднестровским ополчением, которые к лету переросли в крупномасштабные бои. Войну удалось остановить после ввода в зону боевых действий российских миротворцев 29 июля 1992 года. А уже с 1 августа Молдавия и Приднестровье начали отвод своих вооруженных формирований в пункты постоянной дислокации. Сегодня мир в разделительной зоне безопасности по Днестру поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят военнослужащие России, Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия.
2 марта 2008 года Дмитрий Медведев был избран президентом РФ, набрав 70,28% голосов избирателей (второе место — лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 17,72%). Всего в выборах приняли участие 74 млн 749 тыс. 756 избирателей, из них за Медведева проголосовали 52 миллиона 530 тысяч 712 человека. Медведев стал самым молодым главой государства в российской истории с 1917 года, на день голосования ему было 42 года.
По информации «Газеты. Ру», «АиФ», ТАСС, «РИА Новости» и открытых источников