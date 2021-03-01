16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристы сняли, как мама-буйвол защитила детеныша от леопарда и льва (видео)
Хищникам в этот раз не удалось пообедать.
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Пользователь Reddit с ником pluto_has_come_back опубликовал на ресурсе необычное видео, снятое туристами в национальном парке Крюгера (ЮАР) в середине февраля.
На видео можно заметить
Несмотря на совсем неутешительный прогноз, мама у малыша оказалась не из робких. Сначала она бросилась в кусты, где затаился леопард, а затем, прогнав одного хищника, побежала на другого.
Лев предпринял еще несколько попыток напасть на детеныша, но снова получил предупреждение от его мамы и, в конце концов, был вынужден отступить.
Екатерина Гура