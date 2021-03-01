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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самолет из Судана вернули в аэропорт из-за агрессивного кота

Во время полета он напал на пилотов

Источник: Depositphotos
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Необычный инцидент произошел на рейсе Хартум (Судан) — Доха (Катар) суданской авиакомпании Sudanese Tarco Airlines. Спустя полтора часа полета в кабине пилотов появился кот, который вел себя очень агрессивно и бросался на людей. Сначала команда попыталась поймать кота и усмирить, но ничего не вышло, а потому они были вынуждены развернуть самолет и совершить аварийную посадку, пишет WION.

Сообщается, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал, а кота забрали сотрудники аэропорта. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Пока непонятно, как свирепый кот попал на борт. Скорее всего, он пробрался внутрь, когда экипаж открывал самолет во время уборки или инженерной проверки в ангаре аэропорта.

Екатерина Гура

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