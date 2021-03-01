Британка нашла на Багамах часть российской ракеты

Британка Мэнон Клэрк прогуливалась со своей семьей по пляжу на Багамах, когда ее внимание привлек блестящий металлический шар в песке. Присмотревшись, они заметили на нем надписи на русском языке и решили выкопать находку. В тот день у них ничего не вышло, потому они вернулись с помощниками-друзьями на следующий.
В итоге из песка они выкопали большой и тяжелый металлический шар, пишет Independent.
На шаре был выгравирован текст на русском, в котором говорилось, что емкость сделана в 2018 году из титана, способна выдержать температуру от минус 170 до минус 196 градусов по Цельсию, вмещает до 43 литров груза, а весит 41 килограмм. Унести с собой находку Клэрки не смогли, а потому просто сфотографировали ее на память.
После возвращения домой Мэнон опубликовала снимок в соцсетях и наконец-то узнала, что за таинственный предмет она нашла на пляже.
Оказалось, что шар — это бак высокого давления от разгонного блока российской космической ракеты. Часто после отработки эти блоки взрываются на орбите, а их обломки иногда достигают поверхности Земли. Скорее всего, шар упал в океанские воды и был выброшен на берег волнами, где его и нашли британские туристы.