Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 мартаВсемирный день гражданской обороны, публикация книги предсказаний Нострадамуса и открытие Йеллоустонского национального парка
Фоторепортажи
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
18Беспорядки в Испании
19:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка нашла на Багамах часть российской ракеты

40-килограммовый металлический шар из титана был зарыт в песке на пляже.

Британка Мэнон Клэрк прогуливалась со своей семьей по пляжу на Багамах, когда ее внимание привлек блестящий металлический шар в песке. Присмотревшись, они заметили на нем надписи на русском языке и решили выкопать находку. В тот день у них ничего не вышло, потому они вернулись с помощниками-друзьями на следующий.

В итоге из песка они выкопали большой и тяжелый металлический шар, пишет Independent.

Новость
Сколько стоит постройка ракеты «нового поколения». Мы узнали

На шаре был выгравирован текст на русском, в котором говорилось, что емкость сделана в 2018 году из титана, способна выдержать температуру от минус 170 до минус 196 градусов по Цельсию, вмещает до 43 литров груза, а весит 41 килограмм. Унести с собой находку Клэрки не смогли, а потому просто сфотографировали ее на память.

После возвращения домой Мэнон опубликовала снимок в соцсетях и наконец-то узнала, что за таинственный предмет она нашла на пляже.

Оказалось, что шар — это бак высокого давления от разгонного блока российской космической ракеты. Часто после отработки эти блоки взрываются на орбите, а их обломки иногда достигают поверхности Земли. Скорее всего, шар упал в океанские воды и был выброшен на берег волнами, где его и нашли британские туристы.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Николя Саркози признан виновным в коррупции
Лукашенко присвоил сыну звание генерала и уволил с поста
В ВОЗ дали совет отказывающимся прививаться россиянам
МИД назвал бессмысленным существование Совета Европы без России
Forbes назвал 20 богатейших self-made-женщин России
На Украине партию Зеленского лишили госфинансирования
Авто
Как выглядит самый быстрый съедобный автомобиль Автомобиль-торт получился на 91% съедобным
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Дети
Дочь Леры Кудрявцевой устроила для родителей концерт на кухне Маша исполнила свои любимые песни
Леди
«Золотой глобус 2021»: Зеллвегер, Зета-Джонс, Хайек и другие звезды В США состоялась ежегодная церемония вручения кинопремии
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь