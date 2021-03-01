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19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

На месте мусорной свалки в Китае создали цветочный сад (фото)

Здесь высажено более десяти тысяч растений и цветов.

На заброшенном мусорном полигоне в районе Юйчжун города Чунцин в Юго-Западном Китае появился красивый парк, который украшают более десяти тысяч цветов и растений.

На площади около четырех тысяч квадратных метров, где совсем недавно была городская свалка, высажен сад из вишневых деревьев, красивые клумбы и цветочные композиции.

Здесь также работает небольшое кафе и арт-галерея современного искусства, которую открыли в бывшем заброшенном здании на территории сада.

Екатерина Гура

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