15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стремление к «лайкам» в соцсетях сравнили с поведением лабораторных крыс
Пользователи соцсетей так же ждут вознаграждения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Международная группа ученых проанализировала более миллиона сообщений в различных социальных сетях от более чем четырех тысяч пользователей.
В ходе исследования они обнаружили прямую зависимость между тем, как часто люди публикуют посты и как часто они получают лайки. Выяснилось, что чем больше лайков получают пользователи, тем чаще и больше они публикуют новый контент.
Исследователи отмечают, что такое поведение похоже на поведение лабораторных крыс, которые активнее выполняют команды в обмен на пищевое вознаграждение.
Дэвид Амодио, профессор
Екатерина Гура