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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стремление к «лайкам» в соцсетях сравнили с поведением лабораторных крыс

Пользователи соцсетей так же ждут вознаграждения.

Источник: AP 2020

Международная группа ученых проанализировала более миллиона сообщений в различных социальных сетях от более чем четырех тысяч пользователей.

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В ходе исследования они обнаружили прямую зависимость между тем, как часто люди публикуют посты и как часто они получают лайки. Выяснилось, что чем больше лайков получают пользователи, тем чаще и больше они публикуют новый контент.

Исследователи отмечают, что такое поведение похоже на поведение лабораторных крыс, которые активнее выполняют команды в обмен на пищевое вознаграждение.

Дэвид Амодио, профессор Нью-Йоркского университета и соавтор исследования, надеется, что их работа поможет эффективнее бороться с зависимостями от социальных сетей и наладить здоровое поведение в Интернете, сообщается на сайте Нью-Йоркского университета.

Екатерина Гура

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