16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Лесбосе нашли вход в древние бани
Уникальная находка ранневизантийского периода.
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В городе Митилини на греческом острове Лесбос археологи обнаружили вход в бани ранневизантийского периода, сообщает Министерство культуры и спорта страны.
Находка была сделана во время реконструкции на территории местной крепости, которую собираются сделать более привлекательной и удобной для туристов.
Исследователи обнаружили фрагмент стены, а также мраморный вход высотой больше 3 метров и шириной больше 2 метров. Для его строительства было использовано 9 плит местного
Рядом с помещениями бани были найдены слои золы, неокрашенная посуда, глазурованная керамика и бронзовые монеты
Археологи называют находку уникальной, ведь до сих пор в городе было найдено очень мало артефактов византийского периода, однако известно, что здесь существовало поселение под названием Мелануди.
Анна Лысенко