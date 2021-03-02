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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Лесбосе нашли вход в древние бани

Уникальная находка ранневизантийского периода.

Источник: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

В городе Митилини на греческом острове Лесбос археологи обнаружили вход в бани ранневизантийского периода, сообщает Министерство культуры и спорта страны.

Находка была сделана во время реконструкции на территории местной крепости, которую собираются сделать более привлекательной и удобной для туристов.

Исследователи обнаружили фрагмент стены, а также мраморный вход высотой больше 3 метров и шириной больше 2 метров. Для его строительства было использовано 9 плит местного серо-белого мрамора, известковый раствор. Деревянная дверь не сохранилась.

Источник: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Рядом с помещениями бани были найдены слои золы, неокрашенная посуда, глазурованная керамика и бронзовые монеты VI—VII веков.

Археологи называют находку уникальной, ведь до сих пор в городе было найдено очень мало артефактов византийского периода, однако известно, что здесь существовало поселение под названием Мелануди.

Анна Лысенко

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