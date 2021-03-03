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13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

На «невзрачной» картине из церкви нашли прижизненный портрет Тициана

Ее создали в мастерской художника его ученики.

Картина «Тайная вечеря», которая более века пылилась в английской церквушке, была создана в мастерской Тициана и содержит его прижизненный портрет, выяснили искусствоведы.

Небольшое произведение висело на стене церкви Святого Михаила в городке Ледбери с 1909 года, сообщает CNN. Никто не обращал на него особого внимания, пока несколько лет назад церковь не поручила специалисту Рональду Муру отреставрировать совсем другое произведение.

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Историк искусства и реставратор Мур обратил внимание на обесцвеченный холст в очень запущенном состоянии. Он добился разрешения поработать с ним и потратил вместе с коллегами больше 11 тысяч часов на изучение истории полотна и еще 3 месяца на его консервацию.

Удалив слой лака и подсветив картину ультрафиолетом, эксперты обнаружили на изображении кувшина подпись самого Тициана. Однако над картиной трудилась целая команда художников.

По словам Мура, картину писали около 20 лет в мастерской Тициана в Венеции, начиная с 1560 года. Известно, что Тициан, который умер в 1576 году, оставил после себя множество незаконченных работ, которые затем заканчивали его ученики.

Над «Тайной вечерей», по словам Мура, работали по крайней мере 5 разных художников. Вполне вероятно, что композицию картины мог задать сам Тициан вместе со своим сыном Франческо, а остальную работу поручил своим ученикам.

Однако экспертов ждала еще одна поразительная находка. Картина оказалась многослойной. Просветив ее, под изображениями трех апостолов эксперты обнаружили портрет самого Тициана и его двух детей.

Искусствоведы выяснили, что картину Тициану заказал венецианский монастырь. Спустя примерно два века ее купил английский джентльмен по имени Джон Скиппе. Картина висела в его имении Верхний зал, пока в конце концов ее не подарили местной церкви.

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