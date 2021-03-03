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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семейная пара из США нашла в гараже аллигатора

Неожиданный гость.

Муж и жена из американского штата Флорида обнаружили в своем гараже аллигатора длиной больше двух метров.

Пара только что вернулась в родной город Форт-Майерс из поездки на север страны. Супруг по имени Энди решил быстро съездить на заправку и даже не стал закрывать гараж, а когда вернулся, обнаружил там незваного гостя.

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Услышав об аллигаторе, жена Энди по имени Торри не поверила ему, решив, что муж по привычке подшучивает над ней. Когда она распахнула дверь гаража, то в ужасе подскочила — хищник на другом конце помещения уставился прямо на нее.

Супруги позвонили спасателям, и вскоре аллигатора переместили на болота рядом с Норт-Форт-Майерс, где обитают другие аллигаторы.

«Теперь я с ужасом думаю, что под моей машиной может оказаться еще один», — рассказала Торри в комментарии WPTV.

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