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19:08 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Названы 20 самых красивых пород собак. Рейтинг

Хотя, конечно, для каждого хозяина его питомец самый-самый.

Американский сайт MoneyBeach провел исследование и составил рейтинг собак с «идеальной» внешностью. Все по правилу золотого сечения.

Для проекта авторы исследования измерили расстояния между ушами, глазами ноздрями и языком у совершенно различных собак — и в итоге отобрали 20 пород, которые оказались ближе всего к идеалу.

20-е место. Бладхаунд — 56,05% соответствия золотому сечению.

Источник: https://pets.mail.ru

19-е место. Староанглийский бульдог — 56,30%.

Источник: https://pets.mail.ru

18-е место. Бернский зенненхунд — 56,76%.

Источник: https://pets.mail.ru

17-е место. Сибирский хаски — 58,48%.

Источник: https://pets.mail.ru

16-е место. Спрингадор — 58,69%.

Источник: https://pets.mail.ru

15-е место. Кокапу — 58,79%.

Источник: https://pets.mail.ru

14-е место. Леонбергер — 58.99%.

Источник: https://pets.mail.ru

13-е место. Шнауцер — 59,01%.

Источник: https://pets.mail.ru

12-е место. Мопс — 61,44%.

Источник: https://pets.mail.ru

11-е место. Ньюфаундленд — 62,07%.

Источник: https://pets.mail.ru

10-е место. Золотистый ретривер — 62,52%.

Источник: https://pets.mail.ru

9-е место. Сенбернар — 62,94%.

Источник: https://pets.mail.ru

8-е место. Ротвейлер — 63,65%.

Источник: https://pets.mail.ru

7-е место. Джек-рассел-терьер — 63,86%.

Источник: https://pets.mail.ru

6-е место. Самоед — 64,33%.

Источник: https://pets.mail.ru

5-е место. Бассет-хаунд — 64,43%.

Источник: https://pets.mail.ru

4-е место. Лабрадор-ретривер — 64,67%.

Источник: https://pets.mail.ru

3-е место. Жесткошерстный фокстерьер — 65,53%.

Источник: https://pets.mail.ru

2-е место. Ирландский водяной спаниель — 66,26%.

Источник: https://pets.mail.ru

1-е место. Далматин — 67,03%.

Источник: https://pets.mail.ru
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