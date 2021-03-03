19:08 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Названы 20 самых красивых пород собак. Рейтинг
Хотя, конечно, для каждого хозяина его питомец
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Американский сайт MoneyBeach провел исследование и составил рейтинг собак с «идеальной» внешностью. Все по правилу золотого сечения.
Для проекта авторы исследования измерили расстояния между ушами, глазами ноздрями и языком у совершенно различных собак — и в итоге отобрали 20 пород, которые оказались ближе всего к идеалу.