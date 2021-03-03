В США агрессивный петух заменил хозяевам сторожевого пса

ЭйДжей и Эшли Тейлор, живущие в частном доме в Северной Каролине, некоторое время назад взяли себе взрослого петуха, о котором больше не могли заботиться прежние хозяева. Петух по кличке Фред оказался таким своенравным и агрессивным, что с легкостью взял на себя обязанности сторожевого пса.
Как петух выполняет свои новые обязанности, супруги узнали после того, как посмотрели записи с наружной камеры видеонаблюдения.
На видео можно увидеть погоню Фрэда за курьером с посылками, а также запугивание женщины-почтальона, которая просто не могла выйти из своей машины, пока петух топтался у нее на капоте.
Необычные ролики ЭйДжей разместил на своей странице на Facebook, где официально извинился перед курьером и почтальоном.
Молодой человек также отметил, что Фрэд сильно пугает соседей и всех людей, которые приближаются к их дому, яростно защищая свою территорию. Но на самом деле он довольно милый и хорошо ладит как с хозяевами, так и с домашними питомцами.