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19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США агрессивный петух заменил хозяевам сторожевого пса

Птицу боятся курьеры, почтальоны и соседи

ЭйДжей и Эшли Тейлор, живущие в частном доме в Северной Каролине, некоторое время назад взяли себе взрослого петуха, о котором больше не могли заботиться прежние хозяева. Петух по кличке Фред оказался таким своенравным и агрессивным, что с легкостью взял на себя обязанности сторожевого пса.

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Как петух выполняет свои новые обязанности, супруги узнали после того, как посмотрели записи с наружной камеры видеонаблюдения.

На видео можно увидеть погоню Фрэда за курьером с посылками, а также запугивание женщины-почтальона, которая просто не могла выйти из своей машины, пока петух топтался у нее на капоте.

Well the UPS man met Fred the guard rooster today. Fred was born angry this is just the 1st time we got it on camera. If anyone knows the UPS man send him my apologies. ?‍♂️?????

Опубликовано AJ Taylor Понедельник, 15 февраля 2021 г.

Необычные ролики ЭйДжей разместил на своей странице на Facebook, где официально извинился перед курьером и почтальоном.

Well Fred decided to introduce himself to the mail lady today. Turns out he doesn't like to be honked at.

Опубликовано AJ Taylor Пятница, 26 февраля 2021 г.

Молодой человек также отметил, что Фрэд сильно пугает соседей и всех людей, которые приближаются к их дому, яростно защищая свою территорию. Но на самом деле он довольно милый и хорошо ладит как с хозяевами, так и с домашними питомцами.

Екатерина Гура

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