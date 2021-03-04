В Лондоне с крыши скоростного поезда сняли кошку (фото)

Из-за бездомной кошки на вокзале Лондон-Юстон работникам станции пришлось на три часа задержать скоростной поезд, отправлявшийся в Манчестер.
Животное, сидящее на крыше состава, заметили за полчаса до отправления, и тогда развернулась большая спасательная операция.
Около двух с половиной часов работники станции и спасатели пытались снять безразличную кошку с крыши поезда. В итоге она сама спрыгнула на поставленный рядом мусорный контейнер. Если бы животное вовремя не заметили, то оно неминуемо бы погибло.
История закончилась хорошо и для кошки, и для пассажиров — им не пришлось ждать все это время на вокзале и они почти вовремя уехали в Манчестер на другом поезде, пишет издание Milton Keynes Citizen.
Как кошка оказалась на крыше поезда и что с ней стало после спасения — так и осталось загадкой.