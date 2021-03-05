В центре Земли обнаружили новую структуру

Во внутреннем ядре Земли, скорее всего, существует еще одна, ранее неизвестная структура.
К такому выводу пришли геологи из Австралийского национального университета в работе, опубликованной в Journal of Geophysical Research.
До сих пор считалось, что Земля состоит из четырех слоев: земной коры, мантии, внешнего и внутреннего ядра. Уже по крайней мере десять лет геологи подозревают, что во внутреннем ядре может находиться еще одна невидимая структура, но ее следы обнаружить крайне сложно.
Австралийские геологи использовали данные о времени прохождения сейсмических волн внутри Земли. Затем они разработали компьютерные алгоритмы поиска, с помощью которых смогли обнаружить колебания в центре ядра. Ученые заметили изменения в структуре железа во внутреннем ядре, что указывает на новую «пограничную линию», протянувшуюся примерно на 650 км от центра планеты.
«Это очень увлекательно и может означать, что нам придется переписывать учебники!» — сказала ведущий автор исследования Джоанн Стивенсон.
Эти косвенные наблюдения также позволили геологам определить, что внутреннее ядро Земли достигает температуры более 5 тысяч градусов по Цельсию. Оно относительно невелико, составляет всего 1% от объема Земли и существует как единое тело с окружающим его внешним ядром, мантией и корой.