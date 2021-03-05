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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка обнаружила, как «правильно» пользоваться щеткой для волос

И покорила Сеть.

У самой обычной щетки для волос тоже должна быть инструкция. По крайней мере, так теперь считают многие пользователи соцсетей, посмотревшие ролик от блогера TikTok под ником lexxlatt.

@lexxlatt

YOUVE BEEN BRUSHING YOUR HAIR WRONG YOUR ENTIRE LIFE ##fyp ##haircare ##todayyearsold ##26 ##hairhack ##lifehack

♬ original sound - Lex
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На видео девушка демонстрирует привычный всем способ расчесываться, когда щетку держат горизонтально. Затем она демонстрирует положение зубчиков на щетке.

Оказывается, если щетку, вопреки привычке, держать вертикально, зубчики «выстраиваются» в ровную линию и расчесать запутанные волосы намного проще.

Лайфхак пришелся по душе обладательницам длинных волос, а также мамам, которые каждое утро сражаются со слезами дочек, пока заплетают им косички.

«И почему расчёски продают без инструкции?!» — пишет одна из пользовательниц.

«Мне 37, и я впервые узнала об этом! Зато теперь я расчёсываю волосы своей 8-летней дочери без её слёз», — добавила вторая.

Анна Лысенко

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