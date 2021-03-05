Девушка обнаружила, как «правильно» пользоваться щеткой для волос

У самой обычной щетки для волос тоже должна быть инструкция. По крайней мере, так теперь считают многие пользователи соцсетей, посмотревшие ролик от блогера TikTok под ником lexxlatt.
На видео девушка демонстрирует привычный всем способ расчесываться, когда щетку держат горизонтально. Затем она демонстрирует положение зубчиков на щетке.
Оказывается, если щетку, вопреки привычке, держать вертикально, зубчики «выстраиваются» в ровную линию и расчесать запутанные волосы намного проще.
Лайфхак пришелся по душе обладательницам длинных волос, а также мамам, которые каждое утро сражаются со слезами дочек, пока заплетают им косички.
«И почему расчёски продают без инструкции?!» — пишет одна из пользовательниц.
«Мне 37, и я впервые узнала об этом! Зато теперь я расчёсываю волосы своей 8-летней дочери без её слёз», — добавила вторая.