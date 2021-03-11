00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 11 марта
«Положение о гражданских мундирах», демонстрация фонографа и другие события, которые произошли в этот день.
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11 марта в Литве отмечается День восстановления независимости (лит. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena), который как и День восстановления государственности, является главным государственным праздником страны.
Движение за восстановление национальной независимости особенно активизировалось в Литве в 1980-х годах, как и в других Прибалтийских Республиках. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы принял решение о восстановлении независимости Литовской Республики. Таким образом, Литва стала первой советской республикой, провозгласившей свою независимость.
11 марта 1834 года российским императором Николаем I было утверждено подготовленное Собственной Его Императорского Величества канцелярией «Положение о гражданских мундирах».
Одновременно Николай I утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору». Так в российском обществе был утвержден один из первых официальных «дресс-кодов».
Согласно этому положению для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ
11 марта 2004 произошла серия терактов в мадридских пригородных поездах. Теракты в Мадриде (3/11) были проведены за три дня до парламентских выборов в Испании и стали крупнейшими террористическими акциями в истории страны. В результате взрывов четырёх пригородных электропоездов погиб 191 и было ранено 2050 человек.
Первоначально ответственность за теракты была возложена на организацию баскских сепаратистов ЭТА. Впоследствии была установлена причастность подпольной исламистской организации. По данным расследования, дата организации терактов была выбрана с символическим значением — взрывы произошли через 911 дней (и ровно через 2,5 года) после терактов в США 11 сентября 2001 года (9/11).
11 марта 1878 года на заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона.
Ведущим демонстрации был сотрудник изобретателя, один из пионеров телефонии, разработчик первой в мире телефонной станции на два десятка абонентов, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, которого выступить в Академии пригласил страстный почитатель Эдисона — известный физик Теодор дю Монсель.
Когда из коробки фонографа раздался голос, присутствовавший
11 марта 1818 года родился Мариус Петипа — французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог.
Мариус Иванович Петипа (фр. Marius Petipa) родился во французском городе Марселе, в семье балетмейстера
Уже в детстве Мариус выходил на сцену в балетах, поставленных отцом. Повзрослев, он продолжал работать с отцом, выступал с гастролями во Франции, в США, в Испании.
В 1847 году Мариуса пригласили в Россию, где в октябре 1847 года он станцевал партию Люсьена в балете Мазилье «Пахита». Впоследствии Мариус продолжал исполнять ведущие роли: в балете Мазилье «Сатанилла», балетах Перро «Эсмеральда», «Фауст», «Корсар» на сцене Большого театра в
Вершиной его творчества считаются балеты, поставленные им на музыку Петра Ильича Чайковского: «Спящая красавица» (1890), «Лебединое озеро» (1895), а также Ильи Глазунова («Раймонда», 1898).