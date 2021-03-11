Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 марта

«Положение о гражданских мундирах», демонстрация фонографа и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: AP 2020

День восстановления независимости Литвы

11 марта в Литве отмечается День восстановления независимости (лит. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena), который как и День восстановления государственности, является главным государственным праздником страны.

Движение за восстановление национальной независимости особенно активизировалось в Литве в 1980-х годах, как и в других Прибалтийских Республиках. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы принял решение о восстановлении независимости Литовской Республики. Таким образом, Литва стала первой советской республикой, провозгласившей свою независимость.

«Положение о гражданских мундирах»

11 марта 1834 года российским императором Николаем I было утверждено подготовленное Собственной Его Императорского Величества канцелярией «Положение о гражданских мундирах».

Одновременно Николай I утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору». Так в российском обществе был утвержден один из первых официальных «дресс-кодов».

Согласно этому положению для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ темно-зеленого или темно-синего цвета, а красный цвет «закреплялся» за сенаторами. В результате такой реформы по цвету мундирного «прибора» — воротника, обшлагов и выпушек, а также по узору золотого или серебряного шитья можно было определить конкретное министерство.

Источник: AP 2020

Теракты в Мадриде

11 марта 2004 произошла серия терактов в мадридских пригородных поездах. Теракты в Мадриде (3/11) были проведены за три дня до парламентских выборов в Испании и стали крупнейшими террористическими акциями в истории страны. В результате взрывов четырёх пригородных электропоездов погиб 191 и было ранено 2050 человек.

Первоначально ответственность за теракты была возложена на организацию баскских сепаратистов ЭТА. Впоследствии была установлена причастность подпольной исламистской организации. По данным расследования, дата организации терактов была выбрана с символическим значением — взрывы произошли через 911 дней (и ровно через 2,5 года) после терактов в США 11 сентября 2001 года (9/11).

Демонстрация фонографа

11 марта 1878 года на заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона.

Ведущим демонстрации был сотрудник изобретателя, один из пионеров телефонии, разработчик первой в мире телефонной станции на два десятка абонентов, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, которого выступить в Академии пригласил страстный почитатель Эдисона — известный физик Теодор дю Монсель.

Когда из коробки фонографа раздался голос, присутствовавший профессор-филолог Буйо вскочил со своего кресла, подбежал к Монселю, схватил его за воротник и в ярости стал душить, повторяя: «Негодяй! Плут! Вы думаете, что мы позволим чревовещателю надувать нас?!» Когда 30 сентября того же года вопрос о фонографе снова обсуждался, он так и не поверил заключению экспертов и также заявил о ловком чревовещателе, добавив: «Разве возможно допустить, что презренный металл в состоянии воспроизвести благородный голос человека!».

Мариус Петипа

11 марта 1818 года родился Мариус Петипа — французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог.

Мариус Иванович Петипа (фр. Marius Petipa) родился во французском городе Марселе, в семье балетмейстера Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо.

Уже в детстве Мариус выходил на сцену в балетах, поставленных отцом. Повзрослев, он продолжал работать с отцом, выступал с гастролями во Франции, в США, в Испании.

В 1847 году Мариуса пригласили в Россию, где в октябре 1847 года он станцевал партию Люсьена в балете Мазилье «Пахита». Впоследствии Мариус продолжал исполнять ведущие роли: в балете Мазилье «Сатанилла», балетах Перро «Эсмеральда», «Фауст», «Корсар» на сцене Большого театра в Санкт-Петербурге.

Вершиной его творчества считаются балеты, поставленные им на музыку Петра Ильича Чайковского: «Спящая красавица» (1890), «Лебединое озеро» (1895), а также Ильи Глазунова («Раймонда», 1898).

Во время загрузки произошла ошибка.
Размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи
Дом Скрипалей в Солсбери решили выставить на продажу
В Донбассе возобновились бои
Польша обвинила генконсула РФ в распространении COVID-19
Правительство пошло навстречу нефтяникам по ценам на бензин
Швейцарская компания получила крашеные камни вместо меди
Год с COVID-19: от первых заболевших до массовой вакцинации
Здоровье
Мочегонные продукты при отеках: что включить в рацион Какие продукты необходимо включить в рацион (или исключить), чтобы снять отечность?
Hi-Tech
30 мест, которые вызовут у вас мурашки по коже Посмотрите на фото
Горячие темы на Авто
Приехали. 460
Развлекательно -познавательная тема. 343
Предложение --(когда проснётесь ) 248
Подарите мне тюльпаны! 151
Новости партнеров
В ПФР назвали тех, кто не получит выплату 5 000 рублей
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Что будет с людьми, которые откажутся прививаться
Популярные темы на «Детях»
Про воспитание детей и наши страхи 320
Уехать за мужем 273
Не хочу помогать сестре. 267
Новый закон об просветительской деятельности 239
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Что будет с людьми, которые откажутся прививаться
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь