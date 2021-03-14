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День в истории: 14 мартаАвиакатастрофа под Кальбой, день рождения Альберта Эйнштейна и другие события этого дня в истории
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00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 14 марта

Авиакатастрофа под Кальбой, день рождения Альберта Эйнштейна и другие события этого дня в истории.

Запатентована машина для очистки хлопкового волокна

14 марта 1794 года американский изобретатель и промышленник Эли Уитни получил патент на изобретенную им машину для быстрого и эффективного отделения хлопкового волокна от семян, шелухи и других примесей. До этого хлопок приходилось очищать вручную, что делало его производство крайне трудоемким и долгим, а ткань — слишком дорогой.

Изобретение Уитни позволило в разы увеличить производительность труда и стало сразу же широко применяться.

Устройство представляло собой деревянный барабан с металлическими крючками. Он приводился в движение вручную либо конной или механической тягой. При движении барабана крючки подцепляли волокна и протаскивали их через мелкую проволочную сетку, освобождая тем самым от налипшего мусора.

Представлен первый в мире видеомагнитофон

В этот день в 1956 году американская фирма Ampex, основанная российским иммигрантом Александром Понятовым, представила первый в истории видеомагнитофон. Устройство было очень громоздким, дорогим и предназначалось исключительно для профессионального использования на телевидении. У катушечного видеомагнитофона к тому времени не было аналогов в мире, и он имел невероятный успех.

Источник: JetPix

Авиакатастрофа под Кальбой

14 марта 1972 года произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории ОАЭ. Авиалайнер компании Sterling Airways, выполнявший рейс по маршруту Коломбо—Бомбей—Дубай—Анкара—Копенгаген, при заходе на посадку в Дубае врезался в гору в районе Кальбы. Погибли все находившиеся на его борту 112 человек — 106 пассажиров и 6 членов экипажа.

Причиной катастрофы стала ошибка пилотов и преждевременное снижение самолета ниже безопасной высоты.

Авиация Северного флота СССР впервые перелетела Атлантику

14 марта 1983 года Ту-142М авиации Северного флота ВМФ СССР совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан на Кубу с посадкой на аэродроме в Гаване. Целью таких полетов был поиск подводных лодок в Саргассовом море. Такие полеты впоследствии производились регулярно вплоть до 9 декабря 1987 года.

Родился Альберт Эйнштейн

Известный физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике и общественный деятель Альберт Эйнштейн родился в немецком городе Ульме 14 марта 1879 года.

Уже со школьных лет его интересовали точные науки. В 1901 году Эйнштейн опубликовал свою первую статью «Следствия теории капиллярности». А в 1905 году он издал три статьи, которые полностью перевернули весь научный мир. В числе этих открытий была специальная теория относительности, которая через 10 лет выросла в общую теорию относительности — одну из самых значительных теорий Эйнштейна. Умер Альберт Эйнштейн 18 апреля 1955 года в Принстоне, США.

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