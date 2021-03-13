00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 13 марта
Открытие Урана, изобретение Интернета и другие памятные события в истории, произошедшие в этот день.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
13 марта 1781 года английский астроном Вильям Гершель открыл Уран, седьмую планету Солнечной системы. В собственноручно изготовленный телескоп он рассмотрел объект, который сперва принял за комету.
Гершель назвал планету «Звездой Георга» в честь короля Георга III, своего покровителя. Позже немецкий астроном Иоганн Боде переименовал ее в Уран.
13 марта 1881 года российский император Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге в результате покушения. Самодельную бомбу бросил народоволец Игнатий Гриневицкий.
Император выехал из Зимнего дворца в Михайловский манеж, где собирался принять участие в разводе караулов. Его сопровождал обычный конвой. Террористы расположились вдоль маршрута, но кортеж внезапно поехал другой дорогой. «Метальщики» бросились вдогонку.
Один из террористов по фамилии Рысаков бросил бомбу под карету. Были ранены казаки и повреждена карета, но сам император не пострадал. Рысакова почти сразу задержали. Александр II не вернулся во дворец сразу же, а решил подойти к задержанному. В этот момент не замеченный охраной Гриневицкий бросил вторую бомбу, которая оказалась роковой.
13 марта 1930 года американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии им девятой планеты Солнечной системы. Он обнаружил небесный объект 18 февраля. Томбо не придумал имя для планеты сам, так что был объявлен конкурс. Его выиграла 11-летняя школьница из Оксфорда Венеция Берни, которая очень любила древнегреческую и древнеримскую мифологию. Она предложила название Плутон и получила в награду 5 фунтов стерлингов.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web), больше известная как Интернет. Его «отцом» считается английский исследователь Тим
13 марта 1996 года 43-летний житель английского городка Данблейн по имени Томас Гамильтон убил 16 детей в возрасте 5−6 лет и одного взрослого, а также ранил 16 человек в местной начальной школе. Убийца был вооружен двумя самозарядными пистолетами и двумя револьверами. После массового убийства он покончил с собой. После трагедии правительство страны запретило частным лицам владеть магазинным оружием.