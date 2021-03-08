13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подросток в США поймал гигантского голубого сома
Рекорд не успели зафиксировать.
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13-летний подросток из США поймал голубого сома с рекордным весом 25 кг.
Алонсо Ордас рыбачил с отцом на озере в
Рекорд Ордаса не был зафиксирован официально. Для этого рыбу должны были взвесить на весах Департамента охоты и рыболовства, разъяснили чиновники. Но если весы на лодке Ордасов точны, подростку удалось поймать крупнейшего голубого сома штата. Предыдущий рекорд принадлежит рыбе весом 24,6 кг.
Анна Лысенко