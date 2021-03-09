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13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайский зоопарк поселил ротвейлера в вольере для волков

Его поселили в клетку после смерти хищника

Посетители зоопарка Сянвушань в Сяньнине, что в китайской провинции Хубэй, были озадачены, когда увидели вместо волка дремлющего в клетке ротвейлера.

Они обратились за комментарием к сотрудникам зоопарка, и те сообщили, что волк умер от старости, а чтобы не держать клетку пустой, туда временно поселили пса.

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Видео с собакой появилось в китайских социальных сетях в начале марта и за несколько дней стало вирусным. После того как история получила большую огласку, местные чиновники обязали руководство зоопарка снять указатели и табличку с волком, чтобы не вводить посетителей в заблуждение.

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Сообщается, что скоро пса переселят в другое место, а пока все желающие могут на него посмотреть, ведь ротвейлер уже превратился в местную звезду, пишет Global Times.

Екатерина Гура

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