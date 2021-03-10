10:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон показал акул, подкрадывающихся к пловцам (видео)
Хищниц приманила стая лосося.
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Дрон, летающий над популярным сиднейским пляжем «Бонди» в Австралии, случайно снял на видео акул, плавающих совсем рядом с пловцами.
Жутковатые кадры сняла команда проекта Drone Shark App, которая с помощью беспилотников помогает людям избегать нападений акул.
Некоторые отдыхающие даже не заметили двух хищниц, а другие быстро устремились к берегу.
Акул к пляжу приманила большая стая лосося.
Анна Лысенко