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10:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон показал акул, подкрадывающихся к пловцам (видео)

Хищниц приманила стая лосося.

Дрон, летающий над популярным сиднейским пляжем «Бонди» в Австралии, случайно снял на видео акул, плавающих совсем рядом с пловцами.

Жутковатые кадры сняла команда проекта Drone Shark App, которая с помощью беспилотников помогает людям избегать нападений акул.

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Некоторые отдыхающие даже не заметили двух хищниц, а другие быстро устремились к берегу.

Акул к пляжу приманила большая стая лосося.

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