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00:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 19 марта

Начало Великого посольства Петра I в Европу, открытие в Петербурге первой в Российской империи станции «скорой помощи» и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 19 марта.

Источник: РИА "Новости"

День моряка-подводника в России

Сегодня в России празднуется День моряка-подводника. Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается военнослужащими, ветеранами и гражданским персоналом подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Именно 19 марта в 1906 году по указу императора Российской империи Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки, а в состав Российского флота включены 20 подводных лодок «Форель», а также построенные к тому времени субмарины типов «Касатка», «Сом» и «Осетр». Тогда же в Российской империи появился и соответствующий праздник.

Начало Великого посольства

19 марта 1697 года началось дипломатическое путешествие Петра I в Европу с целью перенять европейский опыт, модернизировать страну и найти союзников в борьбе против Османской Империи. Оно прошло в 1697—1698 годах и получило название Великое посольство.

Во главе посольства стоял Франц Лефорт и опытные дипломаты Федор Головин и Прокопий Вознесенский. Всего оно состояло из 250 человек, в числе которых было 35 молодых дворян, ехавших учиться морскому делу. Среди них, под именем бомбардира Петра Михайлова, был сам царь Петр I Алексеевич. Предстояло посетить Англию, Голландию, Австрию, Венецию, Ватикан и другие Европейские державы.

Открытие первой станции «скорой помощи»

В 1899 году в этот день в Петербурге по инициативе известного хирурга Николая Вельяминова открылась первая в Российской империи станция скорой медицинской помощи. До нее, в XV—XVI веках в стране функционировали богадельни, где помогали больным, покалеченным и пострадавшим людям. Прообразом «скорой помощи» в Москве были кареты, на которых дворовые люди боярина Федора Ртищева отвозили больных с улицы в лечебницы. В начале XIX века в оказании скорой медицинской помощи больным большую роль играли пожарные и полицейские, а пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах.

Утверждение часовых поясов в США

19 марта 1918 года в США были законодательно утверждены стандартное время и часовые пояса. Принятием Акта о Стандартном Времени Конгресс Соединенных Штатов утвердил стандартные часовые пояса, установленные ранее железными дорогами.

Источник: European Union

Первое заседание Европарламента

63 года назад открылось первое в истории заседание Европейской Парламентской ассамблеи — законодательного органа Европейского экономического сообщества. Название Европейский парламент закрепилось в 1960-х годах. Сейчас Европарламент является одним из семи институтов Евросоюза. Его задачами являются контроль Европейской комиссии, законодательство и бюджетирование.

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