У хлопчатобумажных масок обнаружилось полезное свойство

Из-за нашего дыхания все маски становятся влажными. Исследователи из Национального института стандартов и технологий США (NIST) изучали, не ухудшает ли это их защитные свойства. Они протестировали девять различных типов хлопка и шесть типов синтетических волокон, включая полиэстер и вискозу, при влажности 55 и 99%. Последняя цифра примерно отвечает уровню влажности человеческого дыхания.
Как показали тесты, синтетические ткани, став влажными, не изменили своих защитных свойств ни в лучшую, ни в худшую сторону. А вот хлопчатобумажные маски, впитывая влагу, становились даже более эффективными, чем в сухом виде. Их способность улавливать мелкие частицы вырастала примерно на 33%.
Самым эффективным типом хлопка оказалась фланель, говорится в исследовании, опубликованном в ACS Applied Nano Materials.
Ученые предостерегли: увлажнять маску специально не следует. Так объем влаги в ней окажется слишком большим, и защитные свойства маски наоборот ухудшатся.