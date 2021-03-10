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12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

У хлопчатобумажных масок обнаружилось полезное свойство

Прошло уже больше года с начала пандемии, а ученые до сих пор спорят о том, какие защитные маски самые эффективные. Недавнее исследование показало, что хлопчатобумажные маски могут служить отличным барьером на пути вирусов, но при определенном условии.

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Источник: РИА "Новости"
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Из-за нашего дыхания все маски становятся влажными. Исследователи из Национального института стандартов и технологий США (NIST) изучали, не ухудшает ли это их защитные свойства. Они протестировали девять различных типов хлопка и шесть типов синтетических волокон, включая полиэстер и вискозу, при влажности 55 и 99%. Последняя цифра примерно отвечает уровню влажности человеческого дыхания.

Как показали тесты, синтетические ткани, став влажными, не изменили своих защитных свойств ни в лучшую, ни в худшую сторону. А вот хлопчатобумажные маски, впитывая влагу, становились даже более эффективными, чем в сухом виде. Их способность улавливать мелкие частицы вырастала примерно на 33%.

Самым эффективным типом хлопка оказалась фланель, говорится в исследовании, опубликованном в ACS Applied Nano Materials.

Ученые предостерегли: увлажнять маску специально не следует. Так объем влаги в ней окажется слишком большим, и защитные свойства маски наоборот ухудшатся.

Анна Лысенко

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