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00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 18 марта

День воссоединения Крыма с Россией, первый выход человека в открытый космос и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: РИА "Новости"

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации.

День Парижской коммуны

18 марта в ознаменование победы 1871 года первой пролетарской революции
трудящиеся всего мира отмечают День Парижской коммуны.

Парижской коммуной (La Commune de Paris) называли революционное правительство, сформированное в Париже во время революционных событий 1871 года. После установления перемирия между Францией и Пруссией во время Франко-прусской войны в Париже начались волнения, которые переросли в революцию.

В результате революции было установлено самоуправление, продолжавшееся с 18 марта по 28 мая 1871 года. Возглавляли Парижскую коммуну представители партий социалистов и анархистов. Лидеры обоих течений провозгласили Парижскую коммуну первым образцом диктатуры мирового пролетариата.

Несмотря на то, что 28 мая революция была повержена, День Парижской коммуны стал символом победы пролетариата в борьбе за власть.
Источник: РИА "Новости"

Выход человека в открытый космос

18 марта 1965 года впервые в мире был осуществлен выход человека в открытое космическое пространство. Его совершил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов во время полета на космическом корабле «Восход-2» (18—19 марта 1965 года), на котором он был вторым пилотом, а Павел Беляев — командиром.

Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.
Источник: РИА "Новости"

Катастрофа на космодроме Плесецк

С космосом связана и трагическая дата — 18 марта 1980 года взрыв ракеты «Восток» на космодроме Плесецк унес жизни четырех десятков человек. Он стал одним из самых мрачных эпизодов в истории советской космонавтики, причины трагедии до конца установлены не были.

При заправке ракеты-носителя «Восток-2М» случился взрыв, в результате которого погибли 48 человек, более 40 получили ранения и ожоги.

Омнибус

18 марта 1662 года в Париже появился первый общественный транспорт. Это была восьмиместная карета, претенциозно названная «омнибус», что означало — «для всех».

Карета ездила на конной тяге. Предназначалась в основном «для лиц, не имеющих возможностей пользоваться паланкином или каретой».

Омнибус комбинировал функции извозчика и дилижанса: как извозчик, омнибус перевозил пассажиров в городе; как дилижанс, омнибус был маршрутным транспортным средством, перевозящим большое количество пассажиров на дальние расстояния.

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