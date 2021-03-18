00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 18 марта
День воссоединения Крыма с Россией, первый выход человека в открытый космос и другие события, которые произошли в этот день.
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18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.
Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации.
18 марта в ознаменование победы 1871 года первой пролетарской революции
трудящиеся всего мира отмечают День Парижской коммуны.
Парижской коммуной (La Commune de Paris) называли революционное правительство, сформированное в Париже во время революционных событий 1871 года. После установления перемирия между Францией и Пруссией во время
В результате революции было установлено самоуправление, продолжавшееся с 18 марта по 28 мая 1871 года. Возглавляли Парижскую коммуну представители партий социалистов и анархистов. Лидеры обоих течений провозгласили Парижскую коммуну первым образцом диктатуры мирового пролетариата.
18 марта 1965 года впервые в мире был осуществлен выход человека в открытое космическое пространство. Его совершил
С космосом связана и трагическая дата — 18 марта 1980 года взрыв ракеты «Восток» на космодроме Плесецк унес жизни четырех десятков человек. Он стал одним из самых мрачных эпизодов в истории советской космонавтики, причины трагедии до конца установлены не были.
При заправке
18 марта 1662 года в Париже появился первый общественный транспорт. Это была восьмиместная карета, претенциозно названная «омнибус», что означало — «для всех».
Карета ездила на конной тяге. Предназначалась в основном «для лиц, не имеющих возможностей пользоваться паланкином или каретой».
Омнибус комбинировал функции извозчика и дилижанса: как извозчик, омнибус перевозил пассажиров в городе; как дилижанс, омнибус был маршрутным транспортным средством, перевозящим большое количество пассажиров на дальние расстояния.