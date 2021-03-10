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15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дружба жирафа и мини-лошади восхитила пользователей Сети (видео)

Они выросли вместе.

Жираф по кличке Блю и мини-лошадь Нибблс, живущие на ранчо в Техасе, стали лучшими друзьями.

Животные гуляют, едят и играют вместе, а когда наступает время сна, Нибблс уютно устраивается под боком у своего большого друга.

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Жирафь и мини-лошадь стали неразлучны после того, как оба попали на ранчо «Блю Хиллз» в юном возрасте, говорит владелец, 43-летний Мэтт Либерман.

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Ранчо регулярно посещают туристы, чтобы понаблюдать за животными и насладиться природой. Здесь же проводят свадьбы на открытом воздухе, и жираф с лошадкой нередко становятся «почетными гостями».

«Какие же они милые, эти двое», — пишут пользователи Сети.

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