15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дружба жирафа и мини-лошади восхитила пользователей Сети (видео)
Они выросли вместе.
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Жираф по кличке Блю и
Животные гуляют, едят и играют вместе, а когда наступает время сна, Нибблс уютно устраивается под боком у своего большого друга.
Жирафь и
Ранчо регулярно посещают туристы, чтобы понаблюдать за животными и насладиться природой. Здесь же проводят свадьбы на открытом воздухе, и жираф с лошадкой нередко становятся «почетными гостями».
«Какие же они милые, эти двое», — пишут пользователи Сети.
Анна Лысенко