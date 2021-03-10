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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский палочник попал на видео в Австралии

Хозяйка успела запечатлеть его линьку.

Любительница насекомых из Австралии по имени Лиза Ван Кула Донован чудом успела запечатлеть редкий момент, когда ее гигантский палочник-голиаф сбросил старую кожу.

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Палочники-голиафы (Eurycnema goliath) являются настоящими гигантами среди насекомых. Они вырастают до 30 сантиметров в длину. Самые крупные представители вида настолько тяжелые, что не могут летать. Более мелкие палочники-голиафы летают в сумерках и прячутся в кронах деревьев. Они хорошо маскируются и практически незаметны для птиц и других хищников.

С каждой линькой палочники немного увеличиваются в размерах.

По словам Донован, она совсем не ожидала этого процесса и стала его свидетельницей случайно.

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