17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантский палочник попал на видео в Австралии
Хозяйка успела запечатлеть его линьку.
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Любительница насекомых из Австралии по имени Лиза Ван Кула Донован чудом успела запечатлеть редкий момент, когда ее гигантский
С каждой линькой палочники немного увеличиваются в размерах.
По словам Донован, она совсем не ожидала этого процесса и стала его свидетельницей случайно.
Анна Лысенко