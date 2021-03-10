Старая коробка для сигарет, которую нашли в мусоре, оказалась настоящим сокровищем

Неожиданное и очень приятное открытие сделал для себя житель британского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, когда решил поучаствовать в программе Antiques Roadshow, в которой эксперты оценивают различные антикварные вещи.
На встречу со специалистом Гордоном Фостером мужчина, пожелавший остаться неизвестным, принес необычную коробку для сигарет, которую около 50 лет назад нашел при ремонте старого дома его тесть-ремонтник. Британец отметил, что коробку в виде мини-сейфа владельцы дома выбросили в мусор, но она показалась интересной его родственнику, а потому мужчина забрал ее себе и потом передал по наследству семье своей дочери.
Специалист-антиквар Гордон Фостер осмотрел коробку и выдал неожиданное заключение.
Он рассказал, что пачка-шкатулка из чистого серебра была изготовлена в начале 30-х годов прошлого века специально для хранения сигарет марки Dunhill. Четыре деления внутри упаковки предназначались для разных сортов табака, а дизайн сделан по подобию сейфов тех времен.
По словам оценщика, ему встречались коробки для сигарет того периода, но такую необычную он встречает впервые. Как отметил Фостер, владелец может спокойно продать коробку на аукционе, ведь коллекционеры легко могут отдать за нее от четырех до семи тысяч долларов, пишет Daily Mail.