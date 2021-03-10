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19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьница из Нижнего Новгорода получила открытку от британской королевской семьи

В официальном послании принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили ее с Новым годом.

Неожиданный подарок получила к 8 марта 17-летняя Мария Неклюдова из Нижнего Новгорода. Девушке пришло официальное письмо из Великобритании, а именно — из Кенсингтонского дворца.

В конверте с соответствующим адресом и печатями была семейная открытка от герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт, которые желали Маше всего хорошего и поздравляли с Новым годом.

Как рассказала школьница местному изданию «Нижегородская правда», письмо пришло к ней не случайно.

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Мария давно интересуется историей британской королевской семьи, а перед новогодними праздниками она вдруг узнала, что членам монаршей семьи можно написать послание. Она нашла в интернете точный адрес и рекомендации по написанию письма, сама нарисовала рождественские открытки и написала нескольким королевским особам, в том числе королеве Елизавете II и принцу Филиппу, принцу Уэльскому Чарльзу с Камиллой, а также принцессе Беатрис, принцессе Евгении и конечно герцогам Кембриджским.

Мария прочитала, что иногда монаршие особы отвечают на письма, а потому ждала и свой ответ. Ждать пришлось 2,5 месяца, послание от Уильяма и Кейт пришло в канун 8-марта.

Школьница рассказала, что очень обрадовалась письму. Теперь она намерена продолжить поздравлять британских монархов с праздниками и рассказывать им о Нижнем Новгороде.

Екатерина Гура

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