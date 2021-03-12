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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

На аукционе продали JPG-файл за 69,3 миллиона долларов

Это абсолютный рекорд для цифрового искусства

На аукционе Christie's с молотка ушла работа художника Майка Винкельманна, более известного как Beeple, под названием «Everydays: The First 5000 Days». Картина представляет собой коллаж из первых пяти тысяч изображений, которые художник ежедневно постил в социальные сети с 2007 года.

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Интересно, что картина — это обычный JPG-файл, который продали как токен NFT — уникальный сертификат, который хранится в блокчейне и подтверждает права на владение цифровым объектом.

Но самое необычное в этой истории то, что аукцион проходил в течение двух недель и цена работы за это время поднялась со 100 долларов до рекордных 69,3 миллионов.

По информации агентства Bloomberg, картину «Everydays: The First 5000 Days» купила команда из нескольких человек, и одним из покупателей стал основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сан.

Екатерина Гура

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