17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
На аукционе продали JPG-файл за 69,3 миллиона долларов
Это абсолютный рекорд для цифрового искусства
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На аукционе Christie's с молотка ушла работа художника Майка Винкельманна, более известного как Beeple, под названием «Everydays: The First 5000 Days». Картина представляет собой коллаж из первых пяти тысяч изображений, которые художник ежедневно постил в социальные сети с 2007 года.
Интересно, что картина — это обычный
Но самое необычное в этой истории то, что аукцион проходил в течение двух недель и цена работы за это время поднялась со 100 долларов до рекордных 69,3 миллионов.
По информации агентства Bloomberg, картину «Everydays: The First 5000 Days» купила команда из нескольких человек, и одним из покупателей стал основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сан.
Екатерина Гура