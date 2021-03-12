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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Новой Зеландии новый вид кузнечика назвали в честь премьер-министра

Hemiandrus jacinda имеет длинные ноги и красный окрас

Ученые из Новой Зеландии представили миру новый вид кузнечика, который они назвали в честь премьер-министра страны Джасинды Ардерн — Hemiandrus jacinda.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн | Источник: AP 2020

Новое насекомое представляет собой гигантского нелетающего кузнечика с длинными ногами и красным окрасом. По словам профессора Стивена Тревика из Университета Мэйси, назвав кузнечика именем премьер-министра, они хотели отдать дань уважения политическому лидеру страны. Отмечается, что насекомое «отражает черты премьера», а красный цвет партия Ардерн использует в своей символике, сообщает The Guardian.

Сама премьер-министр уже отреагировала на такое событие. В ее пресс-службе заявили, что такое решение ученых Ардерн считает за честь. Там также напомнили, что в честь новозеландского премьера назван жук, лишайник и муравей в Саудовской Аравии.

Екатерина Гура

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