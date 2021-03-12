18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Калифорнийский университет заплатит студентам, которые не уедут на каникулы
Каждый из них получит по 75 долларов.
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Руководство Калифорнийского университета в Дэвисе ввело денежную компенсацию для студентов, которые никуда не поедут на весенних каникулах и останутся на это время в кампусе.
Каждый из таких учащихся получит по 75 долларов, которые они смогут потратить на развлечения, организованные для них университетом на это время.
На такой шаг руководство университета пошло
Как пишет New York Post, Калифорнийский университет в Дэвисе пока первый и единственный, который предлагает своим студентам деньги и альтернативные и безопасные каникулы в студенческом городке. Остальные вузы предпочитают сокращать весенние каникулы или отменять их совсем.
Екатерина Гура