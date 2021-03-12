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18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Калифорнийский университет заплатит студентам, которые не уедут на каникулы

Каждый из них получит по 75 долларов.

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Руководство Калифорнийского университета в Дэвисе ввело денежную компенсацию для студентов, которые никуда не поедут на весенних каникулах и останутся на это время в кампусе.

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Каждый из таких учащихся получит по 75 долларов, которые они смогут потратить на развлечения, организованные для них университетом на это время.

На такой шаг руководство университета пошло из-за коронавируса, чтобы оградить студентов от путешествий и вечеринок и обезопасить их и преподавателей от заражений. Уже известно, что около 500 студентов выразили готовность остаться в кампусе.

Как пишет New York Post, Калифорнийский университет в Дэвисе пока первый и единственный, который предлагает своим студентам деньги и альтернативные и безопасные каникулы в студенческом городке. Остальные вузы предпочитают сокращать весенние каникулы или отменять их совсем.

Екатерина Гура

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