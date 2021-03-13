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13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина поймал вороватую чайку и рассмешил Сеть (видео)

Ролик из Новой Зеландии стал вирусным.

Пользователи соцсетей делятся видео, в котором житель Новой Зеландии «разочаровал» чайку и не дал ей украсть его ужин.

Житель города Данидин по имени Тейлор Менсен сел на лавочке рядом с рестораном быстрого питания, чтобы перекусить бургером и картофелем фри. Рядом кружила стая чаек, и одна из птиц попыталась украсть у Менсена его еду.

@taylorstictac

Reply to @jessicajisoo

♬ original sound - Taylor

Тейлор среагировал мгновенно и схватил птицу на лету. Возмущенная чайка издала звук протеста, но мужчина тут же ее отпустил обратно в воздух.

Забавный инцидент рассмешил пользователей Сети. Ролик с момента публикации посмотрели больше 22 миллионов раз.

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