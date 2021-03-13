@taylorstictac
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13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина поймал вороватую чайку и рассмешил Сеть (видео)
Ролик из Новой Зеландии стал вирусным.
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Пользователи соцсетей делятся видео, в котором житель Новой Зеландии «разочаровал» чайку и не дал ей украсть его ужин.
Житель города Данидин по имени Тейлор Менсен сел на лавочке рядом с рестораном быстрого питания, чтобы перекусить бургером и картофелем фри. Рядом кружила стая чаек, и одна из птиц попыталась украсть у Менсена его еду.
Тейлор среагировал мгновенно и схватил птицу на лету. Возмущенная чайка издала звук протеста, но мужчина тут же ее отпустил обратно в воздух.
Забавный инцидент рассмешил пользователей Сети. Ролик с момента публикации посмотрели больше 22 миллионов раз.
Анна Лысенко