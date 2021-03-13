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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

При прокладке газопровода в Дании нашли меч возрастом 3 тысячи лет

Он был спрятан в землю во время ритуального подношения.

Источник: Odense Bys Museer

Во время раскопок на датском острове Фюн археологи обнаружили удивительно хорошо сохранившийся бронзовый меч, которому около 3 тысяч лет.

На острове готовятся к прокладке крупного газопровода «Балтийская труба» между Польшей и Данией. Археологи уже около года исследуют места, где в будущем проложат трубы.

Найденный в поселке Хоре меч весит 1,3 кг. В нем чудом сохранились элементы рукояти из дерева и рога, сообщает Городской музей Оденсе. Скорее всего, меч спрятали в землю во время ритуала подношения. Перед тем как закопать, оружие обернули лыком.

Источник: Odense Bys Museer

Сейчас меч передали в музей для изучения и консервации. Ученые попытаются уточнить датировку, а также узнают, где добывали материалы, из которых создан меч. После этого находка будет выставлена в музее истории культуры «Ментергорден».

Анна Лысенко

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