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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нидерландах создали маску, из которой могут вырасти цветы

Она приносит пользу даже после утилизации.

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Одноразовые маски загрязняют окружающую среду, но дизайнер из города Утрехт в Нидерландах Марианна до Гроот, известная в Сети как Marie Bee Bloom, изобрела маску, которая не только биоразлагаемая, но и может приносить пользу после утилизации.

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Свои маски дизайнер шьет из рисовой бумаги, в которую помещены семена цветов. После использования маску можно просто неглубоко закопать в саду. Она разложится, а семена прорастут.

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