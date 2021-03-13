17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нидерландах создали маску, из которой могут вырасти цветы
Она приносит пользу даже после утилизации.
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Она приносит пользу даже после утилизации.
Одноразовые маски загрязняют окружающую среду, но дизайнер из города Утрехт в Нидерландах Марианна до Гроот, известная в Сети как Marie Bee Bloom, изобрела маску, которая не только биоразлагаемая, но и может приносить пользу после утилизации.
Свои маски дизайнер шьет из рисовой бумаги, в которую помещены семена цветов. После использования маску можно просто неглубоко закопать в саду. Она разложится, а семена прорастут.
Анна Лысенко