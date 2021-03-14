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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России на Масленицу сожгли «замок» (фото)

Россияне завершают Масленичную неделю древними традициями, дегустацией блинов и сжиганием чучел.

14 марта в России с блинами, хороводами и кострами провожают Масленицу.

Из-за пандемии многие россияне остались дома и празднуют широкую Масленицу в семейном кругу. Но все же немало наших соотечественников отправились в парки и на городские площади, чтобы принять участие в традиционном сжигании чучела.

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Главная масленица страны в этом году состоялась в Ярославле. Здесь проходят массовые гулянья, хороводы, дегустации блинов, конкурс ростовых кукол и выбирается лучшая «Краса Масленица».

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Выставка кукол в Ярославле
В арт-парке «Никола-Ленивец» традиционно сожгли гигантскую инсталляцию. В 2021 году это 24-метровый замок из лозы, который художники строили несколько месяцев.
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В городе Юрьев-Польский возрождают древние забавы — скоморошьи игры, перетягивание каната и сжигание чучела злой ведьмы-Стужи.

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На Сахалине во время масленичных гуляний приготовили самый большой на Дальнем Востоке блин диаметром 2,5 метра. Его вес составил около 15 кг.

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В Иркутске празднование Масленицы отменили из-за метели и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Сжигать чучело в такую погоду опасно.

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