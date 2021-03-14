14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России на Масленицу сожгли «замок» (фото)
Россияне завершают Масленичную неделю древними традициями, дегустацией блинов и сжиганием чучел.
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14 марта в России с блинами, хороводами и кострами провожают Масленицу.
Главная масленица страны в этом году состоялась в Ярославле. Здесь проходят массовые гулянья, хороводы, дегустации блинов, конкурс ростовых кукол и выбирается лучшая «Краса Масленица».
В городе
На Сахалине во время масленичных гуляний приготовили самый большой на Дальнем Востоке блин диаметром 2,5 метра. Его вес составил около 15 кг.
В Иркутске празднование Масленицы отменили
Анна Лысенко