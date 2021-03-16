18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
В заповеднике амурских тигров показали одну из самых популярных тигриц
Вырастив тигрят, она стала больше гулять и чаще попадать в фотоловушки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Центр «Амурский тигр» в середине марта опубликовал на своей странице на Facebook фото одной из самых популярных тигриц, обитающей в лесах Еврейской автономной области.
Крупная тигрица по имени Филиппа этой зимой и весной стала чаще обычного попадать в объективы фотоловушек.
По словам специалистов, такая активность большой кошки, скорее всего, связана с тем, что ее тигрята, которых она родила в 2019 году, уже подросли и теперь у нее появилось больше свободного времени на себя и прогулки по лесу.
Кстати, сообщается, что иногда Филиппа приводит к фотоловушкам и одного из своих подросших сыновей, имя которому сотрудники заповедника пока не придумали.
Екатерина Гура