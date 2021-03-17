16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: Вода на Марсе никуда не исчезла
Она заключена в подземную ловушку.
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Миллиарды лет назад на Марсе текли большие реки и простирались огромные океаны. Затем планета потеряла магнитное поле, плотная атмосфера постепенно рассеялась, а с ней и вода.
До сих пор считалось, что влага с Марса попросту испарилась в космос. Однако новое исследование показывает, что она все еще может храниться в глубинах Красной планеты, сообщает NASA.
Когда порода взаимодействует с водой, происходит серия сложных реакций, в результате которых образуется так называемый гидратированный минерал, в кристаллической структуре которого содержится вода. Этот процесс еще называют химическим выветриванием. Например, обычная глина чаще всего образуется в результате длительного химического выветривания силикатсодержащих пород.
Однако на Земле вулканы «перерабатывают» гидратированные минералы, и вода снова попадает в атмосферу. На Марсе же нет тектонической активности, так что описанные процессы необратимы, говорят ученые.
Марсоход Perseverance, приземлившийся на Марсе в прошлом месяце для многолетней научной миссии, может внести свой вклад в обнаружение воды в минералах.
Анна Лысенко