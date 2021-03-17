В Уэльсе рабочие во время ремонта обнаружили таинственный погреб

Владельцы паба Fuel в уэльском городе Кардифф решили подготовиться к открытию после локдауна в стране и провести в помещении ремонт. Все шло по плану, пока рабочие не вскрыли старые полы. Вот тогда их и ждал неожиданный сюрприз в виде небольшого тайного прохода и маленькой комнаты под землей.
Пригласив специалистов, владельцы паба узнали, что комната — это погреб для хранения пива, который остался здесь от старых владельцев помещения.
Еще в 1776 году в этом здании находился легендарный паб под названием The Horse and Groom. Это место было настолько популярно, что просуществовало без значительных изменений больше двух веков, пока не закрылось в 1990-х годах.
Новый паб Fuel находится в том же здании, где располагался и старый паб, но в другом месте, а потому обнаружение части исторического бара было для строителей сюрпризом.
Владельцы паба пока не решили, что будут делать с погребом и туннелем, но отмечают, что прятать их под новым полом не станут. Скорее всего, они сделают над ними стеклянный пол, чтобы посетители могли приобщиться к части городской истории, пишет Wales Online.