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19:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Уэльсе рабочие во время ремонта обнаружили таинственный погреб

Это оказалось наследием легендарного места

Владельцы паба Fuel в уэльском городе Кардифф решили подготовиться к открытию после локдауна в стране и провести в помещении ремонт. Все шло по плану, пока рабочие не вскрыли старые полы. Вот тогда их и ждал неожиданный сюрприз в виде небольшого тайного прохода и маленькой комнаты под землей.

Пригласив специалистов, владельцы паба узнали, что комната — это погреб для хранения пива, который остался здесь от старых владельцев помещения.

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Еще в 1776 году в этом здании находился легендарный паб под названием The Horse and Groom. Это место было настолько популярно, что просуществовало без значительных изменений больше двух веков, пока не закрылось в 1990-х годах.

Новый паб Fuel находится в том же здании, где располагался и старый паб, но в другом месте, а потому обнаружение части исторического бара было для строителей сюрпризом.

Владельцы паба пока не решили, что будут делать с погребом и туннелем, но отмечают, что прятать их под новым полом не станут. Скорее всего, они сделают над ними стеклянный пол, чтобы посетители могли приобщиться к части городской истории, пишет Wales Online.

Екатерина Гура

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