00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 28 марта
Основание Большого театра, патент на первую стиральную машину, авария на АЭС в США и другие события этого дня в истории.
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28 марта 1776 года известный меценат князь Петр Урусов получил правительственную привилегию от императрицы Екатерины II «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений». Именно это событие и стало точкой отсчета в истории московского Большого театра и днем его рождения.
Сначала коллектив актерской труппы, состоявший из 43 человек, давал спектакли в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, но в 1780 году в Москве на том самом месте, где сейчас находится Большой театр, было построено отдельное каменное здание театра.
В этот день в 1797 году американский изобретатель Натаниэль Бриггс запатентовал первую в мире стиральную машину. Конструкция представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой. Рама приводилась в движение механически, и такое усовершенствование значительно упрощало процесс стирки. К тому же именно эта первая конструкция и послужила основой для новых изобретений.
С июля 1936 года Испания находилась в состоянии Гражданской войны между Второй Испанской Республикой (действующее правительство страны — республиканцы) и оппозиционной
28 марта 1939 года войска Франко без боя заняли Мадрид. Захват столицы означал победу националистов в Гражданской войне. Уже 1 апреля в Бургосе Франко торжественно объявил об окончании войны и своей победе. По приблизительным подсчетам, в период Гражданской войны в Испании погибли около 450 тысяч человек, а более 600 тысяч испанцев эмигрировали.
28 марта 1979 года на АЭС
Несмотря на значительное радиоактивное загрязнение помещений АЭС, последствия для людей и окружающей среды оказались несущественными. Но и этого хватило, чтобы в обществе вспыхнули антиядерные настроения. После аварии были пересмотрены стандарты безопасности АЭС в США, а после 1979 года и до 2012 года был отменен ввод в строй 71 станции.
В этот день в 2005 году неподалеку от
Подземные толчки также спровоцировали локальное цунами. В результате землетрясения погибли около тысячи человек, а острову был причинен огромный урон.