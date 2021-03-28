Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 28 марта

Основание Большого театра, патент на первую стиральную машину, авария на АЭС в США и другие события этого дня в истории.

День основания Большого театра в Москве

28 марта 1776 года известный меценат князь Петр Урусов получил правительственную привилегию от императрицы Екатерины II «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений». Именно это событие и стало точкой отсчета в истории московского Большого театра и днем его рождения.

Сначала коллектив актерской труппы, состоявший из 43 человек, давал спектакли в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, но в 1780 году в Москве на том самом месте, где сейчас находится Большой театр, было построено отдельное каменное здание театра.

В США запатентована первая стиральная машина

В этот день в 1797 году американский изобретатель Натаниэль Бриггс запатентовал первую в мире стиральную машину. Конструкция представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой. Рама приводилась в движение механически, и такое усовершенствование значительно упрощало процесс стирки. К тому же именно эта первая конструкция и послужила основой для новых изобретений.

Войска генерала Франко заняли Мадрид

С июля 1936 года Испания находилась в состоянии Гражданской войны между Второй Испанской Республикой (действующее правительство страны — республиканцы) и оппозиционной военно-националистической диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко, которого поддерживали фашисты Германии и Италии.

28 марта 1939 года войска Франко без боя заняли Мадрид. Захват столицы означал победу националистов в Гражданской войне. Уже 1 апреля в Бургосе Франко торжественно объявил об окончании войны и своей победе. По приблизительным подсчетам, в период Гражданской войны в Испании погибли около 450 тысяч человек, а более 600 тысяч испанцев эмигрировали.

Крупнейшая авария в истории коммерческой атомной энергетики США

28 марта 1979 года на АЭС Три-Майл-Айленд произошла одна из самых серьезных аварий в истории ядерной энергетики США. Авария случилась на втором энергоблоке станции. Из-за своевременно не обнаруженной утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и потери охлаждения ядерного топлива произошло расплавление около 50% активной зоны реактора.

Несмотря на значительное радиоактивное загрязнение помещений АЭС, последствия для людей и окружающей среды оказались несущественными. Но и этого хватило, чтобы в обществе вспыхнули антиядерные настроения. После аварии были пересмотрены стандарты безопасности АЭС в США, а после 1979 года и до 2012 года был отменен ввод в строй 71 станции.

Источник: AP 2020

Разрушительное землетрясение в Индонезии

В этот день в 2005 году неподалеку от северо-западного побережья острова Суматра в Индонезии произошло катастрофическое землетрясение силой 8,7 баллов. Подземные толчки продолжались около трех минут и ощущались в наиболее населенных городах острова — Педанге и Медане. Землетрясение дошло до Сингапура, Малайзии, Андаманских и Никобарских островов в Индии.

Подземные толчки также спровоцировали локальное цунами. В результате землетрясения погибли около тысячи человек, а острову был причинен огромный урон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Китай вводит ответные санкции в отношении США и Канады
В Суэцком канале сдвинули с места нос севшего на мель судна
Россияне впервые за 12 лет выиграли ЧМ в танцах на льду
Дубль Дзюбы принес сборной России победу над словенцами
Токио утонул в цветах сакуры (фото)
Украина провела учения с БПЛА Bayraktar над Черным морем
Десятки нокаутов: UFC готовит реванш самых опасных бойцов мира
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Челябинский олигарх ликвидирует алкогольный бизнес
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 833
Забавные картинки 476
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 454
С добрым утром форум! Картинки. 447
Леди
Регина Тодоренко собственноручно отстригла волосы Звезда «Орла и решки» кардинально сменила имидж
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
9 лучших народных средств для чистки ковра в домашних условиях
6 идей, как декорировать маленький санузел и не перегрузить его
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь