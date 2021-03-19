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13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

США предупредили о «цунами» из цикад

Из-под земли на поверхность выйдут миллиарды насекомых.

В ближайшие месяцы на ряд южных штатов США может обрушиться настоящее «цунами» из цикад, сообщает Newsweek со ссылкой на специалистов.

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Эти насекомые живут циклами, которые длятся до 17 лет. В стадии личинки они прячутся под землей, где сосут корни растений. Ожидается, что этой весной необычайно крупное поколение личинок выйдет на поверхность для последней линьки и последующего размножения.

По оценкам экспертов, количество насекомых будет достигать миллиардов. Их ожидает «бурный» брачный ритуал, откладывание яиц и завершение жизненного цикла. «Цунами» из насекомых ожидается с мая по конец июня. Если апрель будет достаточно теплым, цикады появятся даже раньше.

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Во время брачного ритуала самцы цикад громко и синхронно стрекочут, преимущественно в самое жаркое время дня.

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