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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Компания вернула долг по зарплате 230 килограммами грязных монет

Их высыпали ночью перед домом бывшего сотрудника

Андреас Флейтен из Джорджии в ноябре прошлого года со скандалом уволился из автосервиса, работу в котором описал как токсичную и стрессовую. После увольнения ему остались должны 915 долларов, но за пять месяцев так ничего не выплатили.

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Несколько раз Флейтен обращался к своему бывшему боссу, но тот запретил пускать его в здание и перестал отвечать на звонки. Тогда Андреас написал жалобу в департамент труда и через время получил свои деньги. Вот только совсем не так, как ожидал.

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В середине марта ночью к его дому подъехала машина, и неизвестные высыпали перед входной дверью груду грязных центовых монет — всего 230 килограммов. Кроме того, все монеты были перепачканы машинным маслом, а сверху лежала оскорбительная записка, сообщает телеканал CBS.

Девушка Флейтена сняла монеты на видео и опубликовала в соцсетях, чем и привлекла внимание журналистов. Им Андреас рассказал, что пока поместил «зарплату» в гараж. Теперь он попробует отмыть мелочь и обменять ее на банкноты в банке.

На вопрос журналистов о монетах, бывший босс Флейтена ответил, что не помнит, чтобы он выгружал что-то перед домом бывшего работника. К тому же, раз они ему заплатили, то вопрос исчерпан.

Еккатерина Гура

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