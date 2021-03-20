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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Появилась новая гипотеза о том, как выглядел Шекспир

Названо «самое достоверное» изображение Барда.

Новое исследование профессора Лены Коуэн Орлин из Великобритании проливает свет на то, как на самом деле мог выглядеть Уильям Шекспир.

Вопрос внешности Шекспира остается предметом споров долгое время. Известны два «достоверных» портрета Барда. Первый из них, Друшаутский портрет, — это гравюра, появившаяся на титульном листе первого сборника пьес Шекспира, опубликованного в 1623 году.

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Друшаутский портрет Шекспира

Второй, Чандосовский портрет, был написан, вероятно, Джоном Тейлором в промежутке с 1600 по 1610 годы. Точных доказательств, что на этих портретах изображен именно Шекспир, нет.

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Чандосовский портрет Шекспира

Шекспировед Лена Коуэн Орлин тщательно изучила историю создания надгробного памятника Шекспиру, установленного в церкви Св. Троицы в городе Стратфорд-апон-Эйвон, где драматург родился и умер, сообщает Daily Mail. До сих пор считалось, что бюст создали после смерти Шекспира по заказу его зятя и местного доктора Джона Холла.

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Надгробный памятник Шекспиру

Профессор Орлин выяснила, что бюст, возможно, был выполнен не Джерардом Джонсоном, фламандским художником, который не видел писателя своими глазами, а его братом Николасом. Этот скульптор работал в Стратфорд-апон-Эйвоне еще при жизни Шекспира и, очевидно, был знаком с драматургом. Он создал посмертный памятник другу писателя Джону Комбу, который умер в 1615 году, за год до смерти Шекспира.

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Церковь Св. Троицы, в которой похоронен Уильям Шекспир

Вполне вероятно, что надгробие Шекспир заказал себе сам и дал Николасу Джонсону указания, как должен выглядеть памятник. Орлин нашла доказательства того, что бюст был создан еще при жизни драматурга, ведь табличку с датой смерти на нем оставили незаполненной.

Свою гипотезу профессор намерена озвучить в публичной лекции ко дню рождения драматурга 23 апреля.

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