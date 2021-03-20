16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В центре Флоренции появилась гигантская оптическая иллюзия (фото)
Это «брешь» в стене шедевра архитектуры времен Ренессанса.
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На стенах Палаццо Строцци во Флоренции появилась гигантская инсталляция уличного художника JR, которая «заставляет исчезнуть» внешнюю стену дворца и показывает его интерьер.
На трехмерной иллюзии видны колонны, ступеньки, картины, статуи и большая библиотека. Рисунок JR — это
JR начал карьеру уличного художника в 13 лет во Франции. Его работы появлялись в самых разнообразных местах — от вагонов поездов до Лувра. JR стал хорошо узнаваем благодаря гигантским инсталляциям в
Флорентийский дворец эпохи Ренессанса был построен по заказу купца и банкира Филиппо Строцци — старшего в 1489—1539 годах. Чтобы освободить для него место, было разрушено 15 зданий. Палаццо считается шедевром гражданской архитектуры флорентийского Возрождения. В настоящее время здесь расположены четыре важных института, связанных с исследованиями в области литературы и искусства.
Анна Лысенко